В Киргизии задержали 11 журналистов по делу о призывах к беспорядкам

«Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков», — опубликовал защитник список задержанных.

Журналистов подозревают в призывах к неподчинению требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Задержанным может грозить от 5 до 8 лет заключения.

Ранее Государственный комитет нацбезопасности Киргизии провел обыски в «Темиров Live» и «Айт Айт Десе», а также в агентстве 24.kg, напоминает RT. Ряд сотрудников были допрошены правоохранителями.

