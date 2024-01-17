В Киргизии задержали 11 журналистов по делу о призывах к беспорядкам
Более десяти действующих и бывших журналистов проектов «Темиров Live» и «Айт Айт Десе» были задержаны на 48 часов по делу о призывах к массовым беспорядкам в Киргизии. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Замир Жоошев.
«Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков», — опубликовал защитник список задержанных.
Журналистов подозревают в призывах к неподчинению требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Задержанным может грозить от 5 до 8 лет заключения.
Ранее Государственный комитет нацбезопасности Киргизии провел обыски в «Темиров Live» и «Айт Айт Десе», а также в агентстве 24.kg, напоминает RT. Ряд сотрудников были допрошены правоохранителями.
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