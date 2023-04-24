В Казахстане не будут проводить парад в честь Дня Победы

Военный парад в честь Дня Победы в Казахстане не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

В Крыму и Севастополе не будут проводить парады и шествия 1 и 9 мая

Отмечается, что проведение парада не планируется из-за экономии бюджетных средств и необходимости решения других задач, пишет RT.

«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — указали в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что власти Севастополя отказались от проведения традиционного военного парада на 9 мая, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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