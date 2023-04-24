В Казахстане не будут проводить парад в честь Дня Победы

Шесть промышленных компаний Москвы поедут на экспортный форум в Саудовскую Аравию Новая партия электробусов выйдет на столичные маршруты в 2023 году Капитальный ремонт Жуковского путепровода выполнен на 55% В районе Солнцево открылась новая детско-взрослая поликлиника Тёплая летняя погода ожидает жителей столичного региона сегодня