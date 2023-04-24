В Казахстане не будут проводить парад в честь Дня Победы
Военный парад в честь Дня Победы в Казахстане не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.
Отмечается, что проведение парада не планируется из-за экономии бюджетных средств и необходимости решения других задач, пишет RT.
«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — указали в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что власти Севастополя отказались от проведения традиционного военного парада на 9 мая, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru