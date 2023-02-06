В Калужской области увеличат размер выплат приемным родителям
В Калужской области могут увеличить размер выплат приемным родителям, а также пособия опекунам, сообщает газета Знамя.
В частности, выплаты увеличатся на 5,5 процентов. Так, к примеру, за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет будет выплачиваться 15290 рублей, а если ребенок имеет ограниченные способности, то выплата составит больше 28 тысяч рублей. Также выплаты увеличат опекунам. На каждого ребенка, находящегося под опекой — 8 040 рублей.
На 5,5 процентов будут проиндексированы и выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
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