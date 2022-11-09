В Калуге актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей спектакля о Донбассе

Канал опубликовал кадры с представления, на которых «заложники» кричат «больно» и «отпусти», некоторых захваченных актерами-«солдатами» «расстреляли» за кулисами. При этом другие зрители, не паникуя, внимательно смотрят на происходящее.

По словам создателей спектакля, они хотели погрузить зрителей в атмосферу, в которой пребывали жители Донбасса на протяжении восьми лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что участники постановки имеют боевой опыт: в частности, руководитель проекта Роман Разум участвовал в специальной военной операции на Украине.

