В Калуге актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей спектакля о Донбассе
Актеры в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) «взяли в заложники» зрителей во время показа иммерсивного спектакля «Vежливые люди» в Калуге. Об этом сообщает телеканал «Ника ТВ».
Канал опубликовал кадры с представления, на которых «заложники» кричат «больно» и «отпусти», некоторых захваченных актерами-«солдатами» «расстреляли» за кулисами. При этом другие зрители, не паникуя, внимательно смотрят на происходящее.
По словам создателей спектакля, они хотели погрузить зрителей в атмосферу, в которой пребывали жители Донбасса на протяжении восьми лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что участники постановки имеют боевой опыт: в частности, руководитель проекта Роман Разум участвовал в специальной военной операции на Украине.
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