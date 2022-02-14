В Италии авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Украиной

Итальянский авиарегулятор дал рекомендацию авиакомпаниям страны избегать полеты над территорией Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нацслужбу гражданской авиации.

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Распространение информации о возможном вторжении РФ на Украину привело к тому, что некоторые страховые компании прекратили страхование полетов над страной.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИталияСамолеты
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