В Италии авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Украиной

Распространение информации о возможном вторжении РФ на Украину привело к тому, что некоторые страховые компании прекратили страхование полетов над страной.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.





