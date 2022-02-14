В Италии авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Украиной
Итальянский авиарегулятор дал рекомендацию авиакомпаниям страны избегать полеты над территорией Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нацслужбу гражданской авиации.
Распространение информации о возможном вторжении РФ на Украину привело к тому, что некоторые страховые компании прекратили страхование полетов над страной.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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