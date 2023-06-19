В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
Законопроект о возвращении переходов на летнее время внесут в Госдуму в среду. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Михаил Матвеев.
«Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен ... в день летнего солнцестояния, 21 июня», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В апреле правительство РФ не поддержало предложенный Матвеевым законопроект о переходе на зимнее и летнее время. Как отметили в кабмине, в материалах к инициативе нет данных об «объемах и источниках финансирования соответствующих расходов», а также не указаны необходимые технологические и организационные мероприятия.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что переход на летнее и зимнее время негативно сказывается на состоянии здоровья человека и в ряде случаев может привести к смерти, пишет РИА ФАН.
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