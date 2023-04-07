В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов

Законопроект об ужесточении правил оборота вейпов внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Госдуме объяснили, кого коснётся законопроект о запрете жидкостей для вейпов

По его словам, продажа вейпов запрещается везде, кроме розницы.

Толстой отметил, что ответственность за нарушения закона в сфере потребления никотина планируют в будущем ужесточить.

Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян объяснила «Радиоточке НСН», что производители вейпов пытаются подкупить врачей.

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ФОТО: Plonq
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