В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов
7 апреля 202321:21
Законопроект об ужесточении правил оборота вейпов внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, продажа вейпов запрещается везде, кроме розницы.
Толстой отметил, что ответственность за нарушения закона в сфере потребления никотина планируют в будущем ужесточить.
Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян объяснила «Радиоточке НСН», что производители вейпов пытаются подкупить врачей.
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru