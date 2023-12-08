В Госдуму внесли проект о продлении выплат пособия по уходу за ребенком до 3 лет

«Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществления ухода за ребенком единственным родителем ... полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора ... а до трех лет», — говорится в законопроекте.

Депутаты предлагают выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение декретного отпуска из средств Фонда пенсионного и социального страхования.

Правительство посчитало, что документ «нуждается в существенной доработке». Как отметили в кабмине, в России уже сформирована система мер соцподдержки нуждающихся семей с детьми в возрасте до 17 лет. Кроме того, для воспитывающих детей-инвалидов уже действуют ежемесячные выплаты.

