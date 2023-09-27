В Госдуму внесли инициативу по отмене налога с продажи жилья для участников СВО

Госдума рассмотрит законопроект по отмене налога с продажи квартиры для участников спецоперации, пишет ТАСС.

Отмечается, что инициатива принадлежит председателю партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову. Сейчас такой налог составляет 13%.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает отмену налога на доходы физических лиц для граждан с доходом меньше 30 тысяч рублей в месяц. Авторы уверены, что мера позволит сохранять большую часть заработанных средств гражданам с указанным доходом, что приведет к повышению уровня жизни, передает «Радиоточка НСН».

