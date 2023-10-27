В Госдуме заявили о необходимости законодательно закрепить статус эмбриона

Выступая на круглом столе «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» о пояснил, что это необходимо для уменьшения числа абортов.

«В некоторых странах это законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо», - указал парламентарий.

Гусев добавил, что нужно оказывать финансовую помощь матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить равные права отца и матери к принятию решения об аборте.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

