В Госдуме заявили, что семьи с двумя детьми нельзя считать многодетными
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что при вводе статуса многодетной семьи следует «ставить ориентиры», сообщает Газета.Ru.
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Комментируя идею признать многодетными семьи с двумя детьми она отметила, что такое решение приведёт к ещё более быстрому падению демографии.
«Как мы знаем, народная пословица гласит: «Проси больше, получишь желаемое», то у нас будет не двое детей, a один в семье». Это значит, что у нас демография в два раза быстрее начнет падать», - сказала она.
Она напомнила, что признание многодетными семей минимум с тремя детьми - это именно то, о чём говорят «и президент, и правительство».
Ранее вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой было направлено предложение депутатов Госдумы, в котором говорится о необходимости признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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