В Госдуме заявили, что семьи с двумя детьми нельзя считать многодетными

Комментируя идею признать многодетными семьи с двумя детьми она отметила, что такое решение приведёт к ещё более быстрому падению демографии.

«Как мы знаем, народная пословица гласит: «Проси больше, получишь желаемое», то у нас будет не двое детей, a один в семье». Это значит, что у нас демография в два раза быстрее начнет падать», - сказала она.

Она напомнила, что признание многодетными семей минимум с тремя детьми - это именно то, о чём говорят «и президент, и правительство».

Ранее вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой было направлено предложение депутатов Госдумы, в котором говорится о необходимости признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

