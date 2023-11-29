В Госдуме заявили, что иноагентов нельзя отправлять на уборку снега
Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что признание гражданина иноагентом — это не наказание, сообщает Газета.Ru.
Комментируя направленное в Госдуму предложение «Коммунистов России» обязать иноагентов убирать снег в мегаполисах он указал, что для принятия такого решения нет оснований.
«Принуждать, отправлять на какие-то работы только за то, что человек получил статус иноагента, невозможно. В законодательстве у нас это не предусмотрено... Кроме того, на мой взгляд, это будет неправильно», - указал парламентарий, который является соавтором закона об иноагентах.
Альшевских добавил, что гражданин может сегодня получить статус иноагента, а завтра - лишиться.
Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что никто из иноагентов не заявил, что он за Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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