В Госдуме заявили, что иноагентов нельзя отправлять на уборку снега

Комментируя направленное в Госдуму предложение «Коммунистов России» обязать иноагентов убирать снег в мегаполисах он указал, что для принятия такого решения нет оснований.

«Принуждать, отправлять на какие-то работы только за то, что человек получил статус иноагента, невозможно. В законодательстве у нас это не предусмотрено... Кроме того, на мой взгляд, это будет неправильно», - указал парламентарий, который является соавтором закона об иноагентах.

Альшевских добавил, что гражданин может сегодня получить статус иноагента, а завтра - лишиться.

Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что никто из иноагентов не заявил, что он за Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

