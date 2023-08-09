В Госдуме заявили, что беженцев не будут отчислять из вузов за неуспеваемость

Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, поступивших на бюджет в российские вузы, не будут отчислять из-за неуспеваемости, при необходимости с ними проведут дополнительные занятия по учебной программе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с Ura.ru.

«Одним - квартиры, другим - еду»: Как Россия помогает беженцам

«Все обучаются вместе. Там, где будут проблемы с тем, что каких-то знаний нет, вуз самостоятельно сможет это решить. Дополнительно проведут занятия, если потребуется», — отметил Мажуга.

Парламентарий подчеркнул, что у всех должно быть «одинаково хорошее качественное российское образование».

Мажуга напомнил, что беженцев из Донбасса принимают в учебные заведения по упрощенной процедуре, без сдачи ЕГЭ и по итогам определяемых вузом вступительных испытаний.

«Каждый университет определяет перечень вступительных испытаний самостоятельно, по профильным предметам. Ребята просто имеют возможность сдавать эти ... испытания», — пояснил профессор.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ГосдумаРоссиявузыЛНРДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры