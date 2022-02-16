В Госдуме занялись вопросами трудовых мигрантов

Два комитета Государственной Думы будут изучать все вопросы, связанные с проблемами трудовых мигрантов в России. Такое поручение дал спикер Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в среду во время заседания в рамках правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Председатель Госдумы уточнил, что имеет в виду комитеты по труду и по экономической политике.

По его словам, курировать этот вопрос будет первый вице-спикер палаты Александр Жуков.