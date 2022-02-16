В Госдуме занялись вопросами трудовых мигрантов
Два комитета Государственной Думы будут изучать все вопросы, связанные с проблемами трудовых мигрантов в России. Такое поручение дал спикер Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в среду во время заседания в рамках правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Председатель Госдумы уточнил, что имеет в виду комитеты по труду и по экономической политике.
По его словам, курировать этот вопрос будет первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
Хуснуллин, в свою очередь, обратил внимание законодателей на то, что это достаточно тонкий вопрос и требует тщательной проработки с учетом всех экономических последствий.
«Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина, а получает на 30% меньше», - подчеркнул вице-премьер.
Он также призвал парламентариев принять такое законодательство, которое позволит обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией.
Ранее депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент необходимо самостоятельно выращивать трудовые резервы и повышать качество трудовых потоков.
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