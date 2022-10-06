В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук
Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой об отсрочке в рамках проходящей в России частичной мобилизации кандидатам и докторам наук. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.
По его словам, отсрочка должна полагаться кандидатам и докторам наук, которые работают в научно-исследовательских институтах (НИИ), высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях Российской академии наук (РАН).
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся вечерних отделений, а также для аспирантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru