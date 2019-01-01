В Госдуме предложили запретить рассаживать родственников в самолете

Авиакомпании могут обязать сажать членов семьи рядом друг с другом в самолетах. Как пишет РИА Новости, такое предложение министру транспорта России Евгению Дитриху направил депутат Госдумы Василий Власов. Парламентарий, комментируя свою инициативу, пояснил, что в ситуации, когда члены семьи находятся в разных частях салона, ребенок, к примеру, будет пытаться найти родителей, а они, в свою очередь, займутся тем же. В результате всё этом может привести к панике в салоне.

Кроме того, такая рассадка чревата плачевными последствиями в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отметил Власов.

Ранее сегодня НСН писала, что на борту ещё одного самолета Sukhoi Superjet 100 возникла внештатная ситуация. Борт, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Лайнер, выполнявший рейс вылетел из столицы в 01:59 по местному времени, однако был вынужден развернуться в небе над Владимиром и вернуться в аэропорт вылета.

Кроме того, как отмечает RT, Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в ночь на понедельник из Краснодара в Челябинск, не смог покинуть авиагавань по техническим причинам.



