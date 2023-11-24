В Госдуме предложили уровнять понятия брак и семейный союз

По его мнению, в российском законодательстве следует уровнять понятия «брак» и «семейный союз».

В этом случае, считает депутат, у граждан РФ возможность выбора наименования официального документа о союзе мужчины и женщины, так как у многих понятие «брак» имеет негативную коннотацию.

К тому же, как подчеркнул Ткачев, понятие «семейный союз» лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательное тестирование заемщиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

