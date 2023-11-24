В Госдуме предложили уровнять понятия брак и семейный союз
С предложением внести изменения в действующий Семейный кодекс к министру труда и соцзащиты Антону Котякову обратился депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, передает ТАСС.
По его мнению, в российском законодательстве следует уровнять понятия «брак» и «семейный союз».
В этом случае, считает депутат, у граждан РФ возможность выбора наименования официального документа о союзе мужчины и женщины, так как у многих понятие «брак» имеет негативную коннотацию.
К тому же, как подчеркнул Ткачев, понятие «семейный союз» лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины.
Ранее в Госдуме предложили ввести обязательное тестирование заемщиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru