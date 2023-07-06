В Госдуме предложили штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Как отметил парламентарий, в правилах дорожного движения прописан запрет на агрессивное вождение, однако ответственность за такое нарушение не определена. ЛДПР предлагает ввести штрафы за умышленное опасное вождение в размере 5 тысяч рублей, пишет «Свободная пресса». За повторное нарушение хотят штрафовать на 5-10 тысяч рублей либо лишать водительских прав на срок до года.

«Три основных принципа: обязательное доказательство в формате видеоподтверждения (и это точно не автоматические камеры фиксации); наличие умысла в действиях агрессивного водителя; решение о привлечении к ответственности выносится исключительно судом», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Депутаты внесут законопроект в Госдуму в четверг, отмечает телеканал «360».

