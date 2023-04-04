В Госдуме предложили сажать за треш-стримы

В Госдуме готовят ряд законопроектов, которые должны привести к запрету треш-стримов, сообщает РИА Новости.

В частности, предлагается создать реестр лиц, которые устраивают треш-стримы, чтобы запретить им пользоваться интернетом. Распространение таких стримов с участием детей может повлечь до двух лет колонии.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН назвал Украину родиной треш-стримов. Адвокат также отметил, что сегодня вся преступность уходит в блогосферу и поэтому здесь нужны поправки и доработки в законы.

