В Госдуме предложили сажать за треш-стримы
4 апреля 202317:31
В Госдуме готовят ряд законопроектов, которые должны привести к запрету треш-стримов, сообщает РИА Новости.
В частности, предлагается создать реестр лиц, которые устраивают треш-стримы, чтобы запретить им пользоваться интернетом. Распространение таких стримов с участием детей может повлечь до двух лет колонии.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН назвал Украину родиной треш-стримов. Адвокат также отметил, что сегодня вся преступность уходит в блогосферу и поэтому здесь нужны поправки и доработки в законы.
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru