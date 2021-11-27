В Госдуме предложили предоставлять россиянам выходные дни для ревакцинации

Работающим гражданам следует предоставлять дополнительные выходные дни как для вакцинации, так и для ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в интервью радио Sputnik.

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Российским работодателям ранее рекомендовали предоставлять сотрудникам два выходных для прививки от COVID-19, по одному на получение каждого компонента вакцины. Как отметил Тумусов, этого недостаточно, поскольку дважды в год гражданину необходимо проходить ревакцинацию.

«Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации», — отметил парламентарий.

Тумусов добавил, что предоставление выходных дней для вакцинации и ревакцинации выгодно работодателям, «чтобы работники не болели».

«Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия», — объяснил депутат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВакцинацияКоронавирус
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