В Госдуме предложили подождать с введением локдауна
Перед введением новых антиковидных ограничений необходимо оценить влияние первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Тумусов отметил, что «омикрон» переносится легче, чем другие штаммы коронавируса. Некоторые люди даже сравнивают течение заболевания с сезонным гриппом, заявил депутат.
«Цифры конечно удручающее – 168 201 заболевший. Но надо посмотреть на поражающую степень этой болезни. Непонятно, каким будет влияние в долгосрочной перспективе», – объяснил Тумусов в беседе с «Радио 1».
Депутат подчеркнул, что введение полного локдауна бессмысленно. По словам, сейчас важно не забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении масок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля омикрон-штамма среди заразившихся в Москве и Санкт-Петербурге уже превысила 80%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru