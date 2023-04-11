В Госдуме предложили отменить парады на 9 мая в приграничных регионах

Парады Победы 9 мая следует отменить в тех регионах, где возможны угрозы со стороны Украины. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с Ura.ru.

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Парламентарий указал, что приказ о проведении парадов издает глава Минобороны, в документе определены города, где проходят мероприятия. При этом праздничные шествия проводятся в соответствии с решениями глав регионов.

«Там, где глава региона считает, что нецелесообразно проводить шествие, потому что ... есть те угрозы, которые могут, мягко скажем, навредить, то, наверное, это целесообразно», — отметил Гурулев.

По словам генерал-лейтенанта, отменять парады по всей России «было бы глупо», однако стоит сделать это на территориях, где «есть угрозы».

Ранее в Кремле заявили, что решение о проведении парадов в честь Дня Победы в регионах остается за губернаторами конкретных субъектов, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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