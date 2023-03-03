В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию журналистов, работающих в зоне СВО
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что следует ввести наказание за дискредитацию и фейки о журналистах, работают в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
Парламентарий считает, что сотрудников СМИ также следует защитить от травли, давления и критики, которые обрушиваются на них из-за их профессиональной деятельности.
«Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые... согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности», - подчеркнул он.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за дискредитацию добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает НСН.
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