В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию журналистов, работающих в зоне СВО

Парламентарий считает, что сотрудников СМИ также следует защитить от травли, давления и критики, которые обрушиваются на них из-за их профессиональной деятельности.

«Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые... согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности», - подчеркнул он.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за дискредитацию добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает НСН.

