В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию бойцов Росгвардии
На рассмотрение Госдумы внесли проект закона об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статьи 207.3 УК (о фейках в отношении армии) и 280.3 УК (о повторной дискредитации военных). Перечень предлагается дополнить пунктом «войска национальной гвардии Российской Федерации»).
Действие статей предложено распространить на добровольческие подразделения Росгвардии. За распространение фейков может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн 21 сентября заявил о подготовке законопроектов о распространении на Росгвардию функций и механизмов Минобороны РФ. В частности, речь идет о возможности иметь добровольческие подразделения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru