В Госдуме появится группа по защите христианских ценностей

Госдума начала работу по созданию межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в палате.

По словам источника, такая группа в Госдуме создается с целью объединения усилий депутатов и РПЦ для эффективной законодательной работы и отстаиванию традиционных ценностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже благословил формирование группы по защите христианских ценностей.

Согласно данным источника во главе группы встает Петр Толстой из фракции «Единая Россия». 10 января станет известен полный состав рабочей группы

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал в пресс-центре НСН, что, по его мнению, все астрологи «жулики и психи». Депутат посоветовал проверять «ведьм» на предмет вменяемости.

