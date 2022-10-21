В Госдуме попросили проверить необходимость призыва педагога из Кировской области
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил военного комиссара Кировской области проверить целесообразность мобилизации учителя начальных классов кировской школы №26, воспитателя детского сада №225 в посёлке Сидоровка и тренера детского футбольного клуба «Вятка» Ильи Коровяковского.
В письме на имя военкома депутат обращает внимание на то, что в России категорически не хватает мужчин, желающих работать школьными учителями, особенно в регионах.
«Отсутствие квалифицированного педагога в некоторых случаях может разочаровать детей, спровоцировав нежелание учиться или существенно замедлить учебный процесс», - отметил Чернышов.
Он просит «оказать содействие в принятии справедливого решения по вопросу целесообразности призыва Ильи Коровяковского на военную службу по мобилизации».
Ранее Telegram-канал «Осторожно-новости» со ссылкой на супругу 25-летнего Коровяковского сообщил о том, что педагог был призывал в рамках частичной мобилизации 27 сентября. Сейчас он находится в воинской части города Вольска Саратовской области, где проходит обучение по военно-учетной специальности «механик спутниковой станции». После этого его планируют направить в зону проведения спецоперации.
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