В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
Медицинские работники должны призываться в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на просьбу замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
С такой просьбой он обратился в Министерство обороны. По его словам, призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо. Как заявил депутат, в его адрес поступают многочисленные запросы от мобилизованных медработников. Отмечается, что их военно-учетные специальности не соответствуют их квалификации или трудовой деятельности, в результате чего врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал.
Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. Президент призвал больше их не допускать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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