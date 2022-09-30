В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

С такой просьбой он обратился в Министерство обороны. По его словам, призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо. Как заявил депутат, в его адрес поступают многочисленные запросы от мобилизованных медработников. Отмечается, что их военно-учетные специальности не соответствуют их квалификации или трудовой деятельности, в результате чего врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. Президент призвал больше их не допускать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

