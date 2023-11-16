В Госдуме поддержали запрет увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете работодателю увольнять одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 16 лет.

Ранее проект подготовили члены фракции ЛДПР и был поддержан правительством, передает РИА Новости.

«Денег не видно»: Останина заявила, что отцовский капитал не введут до 2026 года

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работодатель не может расторгнуть трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет.

Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова призвала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Уровень образования женщины важен не только для семьи, но и для экономики страны, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектТрудоустройствоГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры