В Госдуме поддержали запрет увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете работодателю увольнять одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 16 лет.
Ранее проект подготовили члены фракции ЛДПР и был поддержан правительством, передает РИА Новости.
Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работодатель не может расторгнуть трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет.
Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова призвала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Уровень образования женщины важен не только для семьи, но и для экономики страны, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru