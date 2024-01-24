В Госдуме одобрили конфискацию имущества за фейки об армии в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий конфискацию имущества и лишение почетных званий за преступления против безопасности. Трансляция заседания доступна на сайте «Дума.ТВ».
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов, трое высказались против.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, уже принятых мер в этом направлении не хватает. Парламентарий полагает, что конфискация имущества остановит тех, кто действует вразрез с интересами безопасности России, а также «считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов», чувствуя себя неуязвимыми перед правосудием.
Тем временем глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил изданию «Коммерсантъ», что партия не поддерживает данную инициативу, считая законопроект неуместным, а предлагаемое наказание — избыточным.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что распространение закона о лишении гражданства России на жителей, получивших его при рождении, уравняет их с жителями новых регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru