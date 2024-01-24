В Госдуме одобрили конфискацию имущества за фейки об армии в первом чтении

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов, трое высказались против.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, уже принятых мер в этом направлении не хватает. Парламентарий полагает, что конфискация имущества остановит тех, кто действует вразрез с интересами безопасности России, а также «считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов», чувствуя себя неуязвимыми перед правосудием.

Тем временем глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил изданию «Коммерсантъ», что партия не поддерживает данную инициативу, считая законопроект неуместным, а предлагаемое наказание — избыточным.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что распространение закона о лишении гражданства России на жителей, получивших его при рождении, уравняет их с жителями новых регионов.

