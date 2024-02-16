В Госдуме объяснили, как новый законопроект поможет обезопасить детей в ДТП
Законопроект, разрешающий отправлять машину на штрафстоянку, если ребенок не пристегнут или сидит без детского кресла, поможет сократить число пострадавших в ДТП детей. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на зампреда комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрия Григорьева, который ранее внес инициативу в Госдуму.
Уточняется, что за 2023 год в России произошло более 15 тысяч аварий, в которых пострадали дети. В 64% случаев они являлись пассажирами. Большую часть детских травм эксперт объяснил несоблюдением правил безопасности со стороны взрослых.
«Сложилась потенциально опасная ситуация: рынок заполнен бескаркасными автокреслами, адаптерами, „треугольниками“, накладками на ремни безопасности, — и всё это совершенно не защищает детей в ДТП», — добавил Григорьев.
По его словам, правительство также работает над предложениями по ужесточению требований к автомобильным детским удерживающим устройствам.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала о создании методички с советами для родителей, которые собираются возить детей в автомобиле.
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