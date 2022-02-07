В Госдуме не согласились с разрешением любой самообороны

Ранее от Госдумы на отзыв в кабинет министров был направлен законопроект с предложением разрешить любую самозащиту в случае проникновения в жилье злоумышленников.

Синельщиков отметил, что «беспредельной обороны быть не может». В беседе с «Радио 1» юрист также напомнил, что самооборона не должна быть преждевременной, а средства обороны должны соответствовать средствам нападения.

Согласно действующему законодательству, человек сначала обязан оценить характер насилия и угрозы, в то время как преступник не органичен ничем.

