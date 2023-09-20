В Госдуме намерены увеличить срок действия водительских прав до 20 лет

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке поправок к законопроекту, который предусматривает продление срока действия водительских прав с 10 до 20 лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Электронное водительское удостоверение появилось на «Госуслугах Авто»

Если водители вовремя проходят медосмотры, не числятся в розыске и не нарушают ПДД, то такая поправка вполне может быть внесена, отметил депутат. К тому же, она позволит избежать лишних проблем для автолюбителей, связанных со сбором дополнительных документов.

Парламентарий добавил, что это предложение уже обсуждается, проведены консультации с начальником ГАИ и сотрудниками.

Ранее Минцифры России подготовило проект постановления правительства, которое приравнивает электронные водительские права к физическим. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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