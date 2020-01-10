В Госдуме удивлены, как сгорел дом семьи перед приходом журналистов
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал НСН подробности тяжелой ситуации, в которую попала жительница Челябинской области.
Дом жительницы Полетаево Натальи Галеевой, которая пожаловалась на то, что чиновники якобы необоснованно лишили ее опеки над тремя племянницами, сгорел. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов на своей странице в Facebook сообщил, что дом сожгли, при пожаре погиб муж Галеевой. Ранее он опубликовал историю женщины, которая считает, что детей у нее забрали, чтобы не выдавать новое жилье. По его словам, ей в последние дни угрожали за то, что она открыто рассказала о том, как чиновники разрушили ее семью.
В беседе с НСН депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что утром 10 января Галеева должна была показывать дом журналистам, чтобы они могли убедиться в том, что девочки содержались в абсолютно нормальных условиях. В момент пожара она дежурила в больнице, где она работает санитаркой.
«Я не следователь, есть ситуация, на мой взгляд, чудовищная, когда Лиза Кудрявцева, инвалид с детства, диагноз ДЦП, оказалась при смерти. Есть ситуация, при которой она была отнята у своей тети. Как и еще две девочки. Выяснилось, что это было сделано ровно тогда, когда девочке должны были дать положенную ей квартиру. Квартиру не дали, а детей отняли. Дальше возник вопрос – на каком основании отняли детей? Внятного ответа не последовало. Сейчас звучат оправдания, которые можно назвать клеветническими, которые обычно дают недобросовестные чиновники – из серии, что тетя пьянствовала. Так вот, тетя не пьет и не курит, работает в больнице санитаркой, добропорядочный человек. Сегодня после своей рабочей смены тетя должна была отвести журналистов в свой дом и показать, что там происходит. Но ночью ее дом вместе с ее мужем сгорел. Я не берусь судить, из-за чего это произошло, но меня не удивляет, что местные чиновники немедленно рапортуют, что детей изъяли правильно, а дом сгорел сам собой. Я считаю, что нужно провести честное расследование», - заявил он.
Шаргунов сообщил, что Лизу Кудрявцеву довели в реабилитационном центре до полусмерти. Он привел слова тети девочек, которая считает, что ее лишили опекунства, чтобы не выделять сиротам положенное по закону жилье. Галеева пытается через суд вернуть хотя бы больную племянницу.
«Самое главное сейчас – позаботиться о Лизе Кудрявцевой, я рад, что в результате моих обращений в Следственный комитет и прокуратуру, началось разбирательство в реабилитационном центре Копейского района, и Лизу, находящуюся на гране смерти, перевели в Челябинск, к серьезным профессиональным врачам. Надо подумать, как побороться за ее жизнь, и ей поможем в первую очередь. Во-вторых, что касается несчастной женщины, которая осталась без мужа и дома, очень важно не шельмовать ее, а оказать и ей, Наталье Галеевой, максимальную помощь. А дальше вопрос в честности и справедливости – разобраться во всей этой истории. То, что будут всегда силы, которые будут рассказывать о том, что все благополучно, и все это напрасная шумиха, я не сомневаюсь. Иначе ни в одном регионе не бывает. В этом весь мой опыт столкновений с недобросовестной опекой – в любом регионе РФ сводится к тому, что они всегда будут говорить, что правы. Они никогда не признают, что виноваты, у них всегда виноваты семьи», - добавил он.
Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, комментируя эту ситуацию, заявила, что местная жительница ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна. Парламентарий в свою очередь призвал власти провести честное и открытое расследование.
«Я надеюсь на здравый смысл и конструктивный и человечный подход со стороны властей Челябинской области. И если на каком-то среднем или низшем уровне был допущен беспредел, то надеюсь, что вышестоящее начальство с этим беспределом справится. Я готов участвовать в открытом и гласном разбирательстве этой истории. Я как депутат Госдумы обязан реагировать на обращения людей, которые ко мне приходят. Хотелось бы, чтобы такой реакцией отличались бы и все остальные», - заключил он.
Пожар в Полетаево не имеет криминальной подоплеки, об этом заявил в эфире НСН пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь. Он заверил, что Наталье Галеевой будет оказана вся необходимая помощь.
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