Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
Глава Советска Григорий Соколовский заявил, что День города 16-18 сентября не состоится из-за «напряженной ситуации» в зоне специальной военной операции на Украине. О своем решении градоначальник сообщил в своём аккаунте во «ВКонтакте».
Соколовский пояснил, что 15 сентября в Советске пройдут похороны местного жителя, погибшего в зоне действий СВО. «Радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам», — подчеркнул мэр города.
Также Соколовский отказался проводить торжество в усеченном формате, заявив, что день города можно будет отметить и в следующий раз, а жизни тех, кто защищает интересы и целостность России, уже не вернуть.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия усиливает свои позиции на Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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