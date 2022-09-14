Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине

Глава Советска Григорий Соколовский заявил, что День города 16-18 сентября не состоится из-за «напряженной ситуации» в зоне специальной военной операции на Украине. О своем решении градоначальник сообщил в своём аккаунте во «ВКонтакте».

«ВСУ накапливают силы»: в Запорожье и Донбассе готовятся к «решающим неделям»

Соколовский пояснил, что 15 сентября в Советске пройдут похороны местного жителя, погибшего в зоне действий СВО. «Радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам», — подчеркнул мэр города.

Также Соколовский отказался проводить торжество в усеченном формате, заявив, что день города можно будет отметить и в следующий раз, а жизни тех, кто защищает интересы и целостность России, уже не вернуть.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия усиливает свои позиции на Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияДень Города
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры