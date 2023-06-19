В горах Карачаево-Черкесии туристы из Москвы не вышли на связь

Группа из четырех московских туристов не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, сообщает РИА Новости.

Во время сплава в Свердловской области пропали туристы

Спасатели ведут их поиски. Туристы вышли на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Предполагалось, что он закончится 21 июня в селении Нижний Архыз.

По факту пропажи людей поводится проверка.

Ранее в Сочи прекратили дело после гибели туристов, унесённых в машине в море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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