В горах Карачаево-Черкесии туристы из Москвы не вышли на связь
19 июня 202303:31
Группа из четырех московских туристов не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, сообщает РИА Новости.
Спасатели ведут их поиски. Туристы вышли на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Предполагалось, что он закончится 21 июня в селении Нижний Архыз.
По факту пропажи людей поводится проверка.
Ранее в Сочи прекратили дело после гибели туристов, унесённых в машине в море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru