В горах Карачаево-Черкесии туристы из Москвы не вышли на связь

Спасатели ведут их поиски. Туристы вышли на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Предполагалось, что он закончится 21 июня в селении Нижний Архыз.

По факту пропажи людей поводится проверка.

Ранее в Сочи прекратили дело после гибели туристов, унесённых в машине в море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

