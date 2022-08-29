Последователь Доктора Лизы: В год умирают 10 тяжелобольных детей с Донбасса
Больше тысячи детей находится под опекой организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», сказала в пресс-центре НСН благотворитель Ольга Демичева.
Ежегодно умирают от тяжелых заболеваний 10 детей из Донецкой и Луганской народных республик, а всего под опекой находится больше тысячи ребят, сказала президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН.
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«Есть, к примеру, онкологические заболевания, которые успешно лечат. Нам очень сильно помогает НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина. Большинство детей, которых мы привозим сюда, получают стойкую многолетнюю ремиссию. Есть дети, перенесшие серьезные операции – пересадку почки, печени. Эти дети всегда будут хроническими пациентами врачей, потому что они нуждаются в дорогостоящей терапии. Но, к счастью, они могут вести здоровый образ. Есть дети, которые навсегда изувечены минно-взрывными травмами, которые нуждаются в протезировании. Есть дети, которые с неизлечимыми заболеваниями, которых мы привозим в хосписы. В год мы более 10 детей с тяжелыми заболеваниями теряем, а подопечных – больше тысячи», - сказала Демичева.
Не теряют связи, по словам Демичевой, благотворители и с детьми, которые уже выздоровели.
«Мы дружим с ними, с их семьями. Это очень близкие отношения», - отметила Демичева.
Ранее руководитель Российской Ассоциации медицинских сестер Валерий Самойленко в пресс-центре НСН заявил, что сейчас готовится проект интеграции систем здравоохранения России и Донбасса.
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