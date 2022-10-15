В Германии полиция провела обыск у поддерживающей спецоперацию россиянки

Полиция немецкого Ландсхута провела обыск в доме россиянки из-за её позиции по специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба полиции Баварии.

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«Следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте», — приводит сообщение правоохранителей РИА Новости.

Россиянку подозревают в «пропаганде и прославлении» действий РФ на Украине. Кроме того, по данным полиции,в августе женщина якобы оскорбила в соцсетях некую пользовательницу. У россиянки изъяли телефон и компьютер. Полиция Баварии указывает, что подозреваемая находится в Германии без вида на жительство.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ОбыскиРоссиянеГермания
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