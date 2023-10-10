В ГД предложили поднять до 60 тыс рублей порог идентификации при оплате ЖКУ

Сегодня размер предельного платежа, не требующего идентификации, составляет 15 тысяч рублей. Планка установлена в 2009 году.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сегодня среднемесячный платеж за ЖКУ в 3,3 раза выше, чем в 2009 году. Из-за этого придется идентифицировать около 50% всех плательщиков в ряде регионов, отметили парламентарии.

Минэкономразвития ранее анонсировало рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 9,8%, передает «Радиоточка НСН».

