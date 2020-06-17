В ФСБ опровергли участие в мероприятиях в захваченном монастыре

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления. Ранее о том, что сотрудники приезжали туда, сообщало агентство Ura.ru.

«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной. Официальные запросы от средств массовой информации в адрес управления не поступали», — добавили в пресс-службе.