В Федерации мигрантов сочли фантазией ограничение числа детей мигрантов в школах
Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в беседе с «Газетой.Ru» выступил с критикой предложения партии «Справедливая Россия — За правду» ограничить число плохо говорящих на русском языке детей мигрантов в школах России так, чтобы их количество не превышало 10% от общей численности класса.
По словам Коженова, эта инициатива не будет принята. Он назвал политиков популистами
Коженов также отметил, что считает подобные предложения «чушью», похожей на фантазии об инопланетянах.
Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за курса рубля зарплаты в строительной индустрии стали неконкурентоспособными, поэтому там работают большей частью трудовые мигранты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru