Европейский еврейский конгресс выразил беспокойство за будущее европейских евреев

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор прокомментировал доклад Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) «Молодые европейцы-евреи: представления и случаи проявления антисемитизма». Он отметил, что данные исследования вызвали у него глубокую озабоченность. Кантор отметил, что положение еврейской молодёжи Европы выглядит без преувеличения угрожающим, поскольку почти половина молодых евреев вынуждены скрывать свою идентичность и даже задумываться об эмиграции.

Согласно докладу, четверо из пяти молодых европейских евреев заявили, что антисемитизм является проблемой в их стране. Кроме того, они отметили, что его уровень продолжает расти. Уточняется, что молодое поколение европейских евреев сталкивается с более высоким уровнем притеснений. Почти половина из них, а точнее 44% опрошенных, в течение последнего года хотя бы раз сталкивались с антисемитскими нападками и оскорблениями в свой адрес.

Кроме того, в докладе сообщалось о том, что 41% респондентов всерьез задумываются об эмиграции, поскольку не чувствуют, что находятся в Европе в безопасности. В частности, 45% молодых европейцев-евреев отказались от публичной демонстрации предметов, которые указывают на их происхождение.

Вместе с тем, более 80% опрошенных отметили, что их еврейская идентичность очень сильна. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил, что это обстоятельство является положительным знаком. По его словам, это говорит о том, что вопреки всем вызовам общества, «новое поколение еврейских лидеров мотивировано сохранять свою еврейскую идентичность, и это, конечно, серьёзный повод для оптимизма».

Уточняется, что результаты исследования были получены в рамках опроса. В исследовании «Молодые европейцы-евреи: представления и случаи проявления антисемитизма» Агентства ЕС по фундаментальным правам приняли участие более 2700 евреев в возрасте от 16 до 34 лет из 12 стран-членов Евросоюза.

