Быть осторожными и не оставлять автомобили около деревьев и рекламных щитов рекомендуют жителям столицы специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и сотрудники МЧС. Причина – опасные погодные условия.

МЧС разослало оповещение о том, что с 16:00 10 мая до 11:00 11 мая в столице ожидается ливневый дождь, местами грозы, а также усиление ветра до 13-18 метров в секунду».

«Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов», - рекомендовал ЦОДД в Twitter.

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