В экстренных службах москвичам посоветовали не парковаться под деревьями
Быть осторожными и не оставлять автомобили около деревьев и рекламных щитов рекомендуют жителям столицы специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и сотрудники МЧС. Причина – опасные погодные условия.
МЧС разослало оповещение о том, что с 16:00 10 мая до 11:00 11 мая в столице ожидается ливневый дождь, местами грозы, а также усиление ветра до 13-18 метров в секунду».
«Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов», - рекомендовал ЦОДД в Twitter.
Ранее НСН рассказала о погоде на выходных в регионах России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»