В Екатеринбурге двое погибли в массовой драке из-за невыплаты зарплаты

В Екатеринбурге два человека погибли из-за ножевого ранения в результате массовой драки рабочих, сообщает «РЕН ТВ».

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Причиной конфликта стала невыплата зарплаты. Тела погибших нашли на улице.

Еще два человека пострадали и были госпитализированы. У них также ножевые ранения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия, ведутся поиски зачинщиков драки, которые скрылись на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее житель Томска после попойки проснулся рядом с двумя трупами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЕкатеринбургЗарплатаДрака

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