В Екатеринбурге двое погибли в массовой драке из-за невыплаты зарплаты
В Екатеринбурге два человека погибли из-за ножевого ранения в результате массовой драки рабочих, сообщает «РЕН ТВ».
Причиной конфликта стала невыплата зарплаты. Тела погибших нашли на улице.
Еще два человека пострадали и были госпитализированы. У них также ножевые ранения.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия, ведутся поиски зачинщиков драки, которые скрылись на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват».
Ранее житель Томска после попойки проснулся рядом с двумя трупами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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