В «Единой России» назвали избыточным закон о выходном 31 декабря
Избыточной назвали инициативу ЛДПР по введению нормы о выходном дне 31 декабря в «Единой России». Как заявил ТАСС первый замглавы фракции партии власти Андрей Исаев, у правительства РФ уже есть полномочия по переносу выходных дней, поэтому законопроект на эту тему будет излишним.
Депутат пояснил, что после внесения поправок в Трудовой кодекс новогодние каникулы были сокращены на два дня. И эти два дня теперь есть в резерве у правительства для переноса рабочих дней на выходные в случае необходимости, отмечает Ura.ru.
Также парламентарий отметил, что в большинстве предприятий последний день декабря традиционно считается сокращенным днем.
Напомним, официально сделать 31 декабря выходным днем предложили в думской фракции ЛДПР. Её депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказал, как ЛДПР выиграла политические очки у единороссов с помощью Нового года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Собянин объяснил, почему москвичам не светит выходной 31 декабря
- Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу
- РАН: Британский престол принцу Чарльзу не светит
- В «Единой России» назвали избыточным закон о выходном 31 декабря
- Пересидеть или подавить. Как Китай ответит на закон США о демократии в Гонконге