В «Единой России» назвали избыточным закон о выходном 31 декабря

Депутат пояснил, что после внесения поправок в Трудовой кодекс новогодние каникулы были сокращены на два дня. И эти два дня теперь есть в резерве у правительства для переноса рабочих дней на выходные в случае необходимости, отмечает Ura.ru.

Также парламентарий отметил, что в большинстве предприятий последний день декабря традиционно считается сокращенным днем.

Напомним, официально сделать 31 декабря выходным днем предложили в думской фракции ЛДПР. Её депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказал, как ЛДПР выиграла политические очки у единороссов с помощью Нового года.



