В Думу внесли законопроект о геноциде народов Советского Союза
Комитет Госдумы по международным делам внес проект заявления палаты «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Согласно информации в думской электронной базе, проект постановления носит название «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Думу законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru