В Думу внесли законопроект о геноциде народов Советского Союза

Комитет Госдумы по международным делам внес проект заявления палаты «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ

Согласно информации в думской электронной базе, проект постановления носит название «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Думу законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДепутатыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры