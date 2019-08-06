Депутат-коммунист против сноса дома Гитлера: Пусть теперь чему-то доброму послужит

Владелица здания в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором в 1889 года родился Адольф Гитлер, получила компенсацию за изъятие недвижимости в пользу государства. Она получит из бюджета 810 тысяч евро. Сейчас власти Австрии решают, как поступить со зданием. При этом ранее не исключался вариант его сноса: власти опасаются, что дом станет объектом паломничества для неонацистов.

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин заявил в эфире НСН, что сносом зданий историю не изменишь.

«Я не сторонник того, чтобы позитивная память о таком недочеловеке сохранялась. Но историю никуда не денешь? Где-то он ходил, что-то пил, какие-то колодцы, где-то заезжал в какие-то страны. Куда от этого денешься. Это историческая личность, сама по себе очень негативная. Имущество оно и есть имущество: без патетики, без табличек, без всего, сделать так, чтобы оно (здание) приносило радость: либо для детей что-то, либо по культуре. Сделать противовес: было зло, а стало добро. А снести до основания… Земля есть. Вот "здесь был дом, где он родился" – это неизбежно. Я думаю, что любой объект человеческих рук просто надо использовать соответствующим образом», - заявил парламентарий.

Ранее Валерий Рашкин в интервью НСН рассказал, в чем главная причина межнациональных конфликтов в России.

