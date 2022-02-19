В ДНР заявили о более 3 тысячах эвакуированных жителей республики

«На сегодняшний момент уже эвакуировано 3 384 человека», - цитирует министра ТАСС.

По словам Кострубицкого, на пограничных пунктах пропуска развернуты пункты помощи гражданам. Для эвакуированных организовали горячее питание, на границе дежурят реанимационно-противошоковые группы для оказания медпомощи, ДНР находится в прямом контакте с российскими спасателями.

Ранее из-за обострения в Донбассе ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) начали временную эвакуацию населения. Граждане, в первую очередь пожилые люди, женщины и дети, разместятся в Ростовской области.

