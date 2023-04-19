В ДНР создали призывную комиссию

В ДНР создали призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций, сообщает РИА Новости.

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Согласно указу, на который ссылается агентство, в ДНР будут утверждены основной и резервный составы призывных комиссий.

Отчитаться об итогах призывов будет необходимо до 1 августа текущего года (весенний призыв) и 15 января следующего года (осенний призыв).

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПризывникиДНР

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