В ДНР создали призывную комиссию
19 апреля 202311:41
В ДНР создали призывную комиссию Донецкой Народной Республики и призывные комиссии местных администраций, сообщает РИА Новости.
Согласно указу, на который ссылается агентство, в ДНР будут утверждены основной и резервный составы призывных комиссий.
Отчитаться об итогах призывов будет необходимо до 1 августа текущего года (весенний призыв) и 15 января следующего года (осенний призыв).
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования
- Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва
- Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину
- Хоккеист КХЛ отказался от российского гражданства
- Спецпредставитель КНР: Военная операция в отношении Тайваня – законная опция Пекина
- МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым
- Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян
- Росстат: Жвачка стала самым подорожавшим продуктом на фоне санкций
- Медведев пригрозил поставками российского оружия в КНДР
- В ДНР создали призывную комиссию
18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru