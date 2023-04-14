В ДНР ликвидировали Генпрокуратуру

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об упразднении генеральной прокуратуры республики.

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Для ее ликвидации создана комиссия. Мероприятия по упразднению должны быть завершены до октября, сообщает РИА Новости.

Указ вступил в силу 12 апреля 2023 года.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН отреагировал на сообщения о проверке на дискредитацию ВС России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураДНР

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