В ДНР ликвидировали Генпрокуратуру
14 апреля 202313:29
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об упразднении генеральной прокуратуры республики.
Для ее ликвидации создана комиссия. Мероприятия по упразднению должны быть завершены до октября, сообщает РИА Новости.
Указ вступил в силу 12 апреля 2023 года.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН отреагировал на сообщения о проверке на дискредитацию ВС России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru