В декабре состоится саммит COP15 по вопросу сохранения биоразнообразия

Саммит COP15 собирается каждые 10 лет для разработки плана сохранения биоразнообразия на планете в следующее десятилетие. Грядущий саммит должен был состояться в Китае в 2020 году, но его перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. Теперь он пройдет в декабре 2022 года в Монреале (Канада). Впервые в саммите примет участие Китай.

Последний саммит COP15 состоялся в Японии в 2010 году. Поставленные на нем цели, помимо прочего, предполагали сокращение вдвое потери естественной среды обитания и расширение природных заповедников до 17% мировой площади к 2020 году. Однако эти планы провалились.

Ожидается, что официальный текст нового соглашения будет подписан 17 декабря. Делегаты должны составить план в соответствии с тремя главными целями конвенции — сохранение, устойчивое использование и совместное использование выгод от генетических ресурсов. Новое соглашение — глобальная структура биоразнообразия на период после 2020 года — предварительно будет включать 21 цель: от обязательств по борьбе с инвазивными видами до правил использования синтетической биологии.

Это предложения по устранению пластикового мусора, сокращению использования пестицидов в сельском хозяйстве на две трети, сокращению вдвое скорости интродукции инвазивных видов и отказу от государственных субсидий, наносящих вред окружающей среде. Цели также включают снижение текущих темпов вымирания на 90%, повышение целостности всех экосистем, оценку вклада природы в человечество и предоставление финансовых ресурсов для достижения этой цели.

Уже сейчас обозначился круг разногласий между условно севером и югом: это деньги, цель 30×30 (защитить 30% суши и моря к 2030 году), мониторинг и вопрос о биопиратстве. Против цели 30×30 выступают южные страны, по факту не такие богатые, как государства севера. Южане считают, что из-за ограничений, сопряженных с целью 30×30, будут нарушены права коренных народов, ведущих традиционный образ жизни. К тому же в странах юга нет достаточного бюджета для ведения более экологичной экономики, и для реализации планов им потребуется финансирование извне.

Как будут решены эти вопросы и что предложит миру саммит COP15, выясним в декабре.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/v-dekabre-sostoitsya-sammit-cop15-po-voprosu-sohraneniya-bioraznoobraziya









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